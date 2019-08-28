Türkler ‘e-ticaret’te parayı 3G’ye harcadı

Kullanıcı sayısı hızla artan internet, alışverişten turizme, TV’den okuma alışkanlıklarına kadar hayatın her alanında değişimin öncülüğünü yapıyor. Giyim, gezi, gıda gibi pek çok ürün artık online satın alınıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, internetten alışveriş ve kamudaki işlemler için e-devlet kullanımındaki artışı ortaya koydu. Gıda alımları, internetten alışverişlerde üçüncü sıraya yükseldi.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67.2’si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde 31.7 ile gezi ve seyahat, yüzde 27.4 ile gıda ve ihtiyaç malzemeleri takip etti. En çok satın alınan ürün grupları erkeklerde yüzde 57.2 giyim ve spor malzemeleri ile yüzde 37.7 seyahat, yüzde 30.2 elektronik olurken; kadınlarda yüzde 79.6 giyim ve spor malzemeleri, yüzde 29.5 günlük gereksinimler, yüzde 24.2 seyahat oldu.

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verenlerin oranı yüzde 34.1’e yükseldi. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38.3, kadınlarda yüzde 29.9 oldu. 16-74 yaş arasındaki internet kullanımı ise yüzde 75.3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 72.9’du.

Araştırmaya göre hanelerin yüzde 88.3’ün ev interneti var. Bu oran geçen yıl yüzde 83.8’idi.

E-devlet kullanma oranı yüzde 51.2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 45.6 seviyesindeydi.

Genişbant ile erişim arttı

Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı yüzde 87.9’a ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 49.1’i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 86.9’u mobil genişbant kullandı. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 82.5 olmuştu.