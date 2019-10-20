TÜRKSAT’tan Dijital Fikir Maratonu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin himayesinde gerçekleştirilecek olan Dijital Türkiye Fikir Maratonu ile uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri arasında yapılacak yarışmayla gençlerin, e-devlet hizmet tasarım süreçlerini ve teknik altyapısını kavrayabilmeleri ve genç yeteneklerin keşfi hedefleniyor.

Yarışmaya, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler, 1 Aralık’a kadar en az 3 en fazla 5 kişiyle oluşturdukları takımlarla “https://fikirmaratonu.turksat.com.tr”den başvuracak.

En yüksek puanı alan 12 takım 14 Aralık’ta Teknopark Ankara’daki finale davet edilecek. Yarışmayı kazanan takıma 15 bin, ikinciye 10 bin üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.