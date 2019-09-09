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    HaberlerEkonomiTÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza
    09.09.2019 - 08:29| AA

    TÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma cezası verdi.

    TÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza

    Konuya ilişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 4 serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebeciye 6 ile 12 ay geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezaları verilirken, 1 serbest muhasebeciye de meslekten çıkarma cezası uygulandı.

     

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