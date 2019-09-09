TÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza

Konuya ilişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebeciye 6 ile 12 ay geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezaları verilirken, 1 serbest muhasebeciye de meslekten çıkarma cezası uygulandı.