TV+ yurtdışına açılmaya başladı

Mobil TV uygulaması olan TV+’ta, 159 TV kanalı yer alıyor. Geçen beş yıl içinde en çok ilgi gören içerikler arasında spor, yeni yerli filmler ve sinema bulunuyor. Popüler ve en yeni filmlerin yanı sıra kült ve gişe rekortmeni 5 binden fazla film TV+’a özel dizi ve belgeseller takipçilerin beğenisine sunuluyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “5G’nin de hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla teknik açıdan çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız. Bunu da geliştirdiğimiz içerikle zenginleştireceğiz” dedi. TV+’ı yurtdışına da açtıklarını dile getiren Tansuğ, “Birçok ülkede operasyonumuz var. 31 pazarda hizmet veriyoruz. Tüm dijital servislerle ilgili uygulamaları yurtdışına açıyoruz” açıklamasını yaptı.



Kendi dizisini yapıyor



TV+ bünyesinde 5 bine yakın dizi, film ve belgesel bulunduğunu da aktaran Tansuğ, “Arşivimizin yüzde 50’si yerli, yüzde 50’si yabancı filmlerden oluşuyor. Dizi tarafında da önemli içerikler var. Kendi filmlerimiz var. Yabancı dizileri de almaya başladık. Gelecek yıl kendi dizimizi de yapma konusunda çalışmaya başladık. TV+’a özel yapımlar planlıyoruz” diye konuştu.



Türk belgesel ‘Saklı Dünyalar-Stories of the Hidden Worlds’ ile başrolünde Pierce Brosnan’ın olduğu ve ‘The Son’ dizisinin ilk sezon tüm bölümleri izleyiciye sunuluyor. Türkiye’nin önemli sinema festivallerinin sponsorluğunu üstlenerek sinemaya katkısını gösteren TV+, şimdiye dek 55. Antalya Uluslararası Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV tarafından düzenlenen Filmekimi’nin sponsorluğunu üstlendi.



Canlı maç yayını var



Dünyanın en önemli ulusal futbol ligi olarak kabul edilen, milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun’un top koşturduğu İngiltere Premier Ligi’nin yanı sıra yıldız futbolculardan Ozan Kabak ve Yunus Mallı’nın bulunduğu Alman futbol ligi Bundesliga, Türkiye’deki yetkili yayıncısı S Sport 2 ile yalnızca TV+’ta futbolseverler tarafından izleniyor. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ve Cedi Osman gibi yıldızların oynadığı basketbol ligi NBA, tenisin zirve turnuvası Grand Slam, Formula 1, Moto GP gibi spor organizasyonları da TV+’ta canlı olarak yayınlanıyor. TV+’ta ayrıca, 8 çocuk, 2 eğitim kanalı bulunuyor.