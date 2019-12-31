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    HaberlerEkonomi Haberleri TVF, EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı
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    31.12.2019 - 09:13 | | AA

    TVF, EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

    Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

    TVF, EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

    Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki paylarını yüzde 90,60'a çıkardıkları belirtildi.

    Açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye’nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul’a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

     

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