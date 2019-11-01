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    HaberlerEkonomi‘TVF’DEN borsa istanbul hamlesi
    01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘TVF’DEN borsa istanbul hamlesi

    Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hisselerinin tamamını satın almak istediklerini söyledi.

    ‘TVF’DEN borsa istanbul hamlesi

    Bloomberg’in haberine göre, EBRD’nin, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak atanma süreci nedeniyle hisselerini satmak istediği yönündeki haberlerin ardından soruları yanıtlayan Sönmez, “TVF olarak EBRD’nin hisselerini alarak Borsa İstanbul’daki payımızı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

    EBRD’nin ana yatırım alanlarına kaynak sağlamak amacıyla Borsa İstanbul’daki hisselerini satma arzusunu Mart 2018’de ilettiğini, sürecin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla sözleşmenin geçici olarak uzatıldığını anımsatan Sönmez, “EBRD, ana sözleşmesi açısından devlet şirketlerine yatırım yapmamaktadır. Borsa İstanbul’un 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen son genel kurulunda Türkiye Varlık Fonu hisselerinin yüzde 51’in altına düşmeyeceği kararının verilmesi, EBRD’nin çıkışı gündemine almasında etkili olmuştur” dedi.

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