BİST99.838-0,38 EURO6,36-0,02USD5,740,09ALTIN275,560,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTwitter Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor
    29.10.2019 - 11:58 | | DHA

    Twitter Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor

    Twitter Mali İşler Müdürü Ned Segal, şirketin platformunun yasak olduğu Çin piyasasına girmeyi değerlendirmediğini, bunun yerine erişimin sağlandığı mevcut piyasalardaki kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflediğini söyledi.

    Twitter Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor

    Segal, Twitter'ın sahte içeriklere yönelik başlattığı yaptırımlar kapsamında kullanıcılarının platformu kullanırken güvende hissetmelerini istediğini ve elde ettikleri bilgiye güvenmelerine olanak sağlamayı amaçladığını belirtti.

    Segal, Mevcut reklamcı nüfusuna ve yeni reklamcılara, platformda yeni ürün ve hizmet oluşturmaları ve dünyada neler olduğuyla bağlantıda kalmaları için imkan tanımayı hedefliyoruz dedi.

    Twitter, geçen yıl devlet kontrollü medya kuruluşlarının reklamlarına platformda daha fazla yer verilmeyeceğini duyurmuş ve Çinin Hong Kong protestolarını yasa dışı kılmak için oluşturduğu devlet destekli bilgi kampanyasında yer alan 900 hesabı askıya almıştı. Şirket bunun yanında Kübadaki devlet destekli medya kuruluşları ve ülkenin Komünist Parti Lideri Raul Castronun hesaplarını da kullanım dışı bırakmıştı.

    Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince olan kuzene oldu!Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Midyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklama

    Midyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklama

    FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki 'kod sistematiği' soruşturmasında 3 tutuklama

    FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki 'kod sistematiği' soruşturmasında 3 tutuklama

    EYT'liler merakta! Emeklilikte yaşa takılanlar önergesi Meclis'e geliyor mu?

    EYT'liler merakta! Emeklilikte yaşa takılanlar önergesi Meclis'e geliyor mu?

    Sır olay! Baygın halde bulundu

    Sır olay! Baygın halde bulundu

    Sıradaki Haber