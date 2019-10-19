Üç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası

Online alışverişte güvenliği artıran bu yeni teknolojinin, müşteri deneyimini iyileştirdiği belirtildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, 3D Secure altyapısını çok uzun yıllardır müşterilerine sunduklarını belirtti.



Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de tüm cihazlarla uyumlu ve gelişmiş bir deneyim sunulacağını kaydetti.



