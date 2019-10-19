19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Üç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası
İş Bankası, internetten yapılan alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0’ın Avrupa’daki ilk geçişini gerçekleştirdi.
Online alışverişte güvenliği artıran bu yeni teknolojinin, müşteri deneyimini iyileştirdiği belirtildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, 3D Secure altyapısını çok uzun yıllardır müşterilerine sunduklarını belirtti.
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de tüm cihazlarla uyumlu ve gelişmiş bir deneyim sunulacağını kaydetti.