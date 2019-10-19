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    HaberlerEkonomiÜç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası

    İş Bankası, internetten yapılan alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0’ın Avrupa’daki ilk geçişini gerçekleştirdi.

    Üç boyutta Visa’nın ilk üyesi İş Bankası

    Online alışverişte güvenliği artıran bu yeni teknolojinin, müşteri deneyimini iyileştirdiği belirtildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, 3D Secure altyapısını çok uzun yıllardır müşterilerine sunduklarını belirtti.

    Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de tüm cihazlarla uyumlu ve gelişmiş bir deneyim sunulacağını kaydetti.

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