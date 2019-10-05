Üç ilde özel endüstri bölgesi

Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki yaklaşık 84,9 hektarlık alanın da Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 76.4 hektarlık alanın da Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi

Acele kamulaştırma

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bazı taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları; Of ilçesindeki bazı taşınmazlar da, ‘Millet Bahçesi Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırılacak.