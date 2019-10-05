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    HaberlerEkonomiÜç ilde özel endüstri bölgesi
    05.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Üç ilde özel endüstri bölgesi

    Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul, Adana ve Bursa’da belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İstanbul’un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan yaklaşık 18.2 hektarlık alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

    Üç ilde özel endüstri bölgesi

    Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki yaklaşık 84,9 hektarlık alanın da Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 76.4 hektarlık alanın da Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi

    Acele kamulaştırma

    Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bazı taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları; Of ilçesindeki bazı taşınmazlar da, ‘Millet Bahçesi Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırılacak. 

     

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