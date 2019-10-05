05.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Üç ilde özel endüstri bölgesi
Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul, Adana ve Bursa’da belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İstanbul’un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan yaklaşık 18.2 hektarlık alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki yaklaşık 84,9 hektarlık alanın da Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 76.4 hektarlık alanın da Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi
Acele kamulaştırma
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bazı taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları; Of ilçesindeki bazı taşınmazlar da, ‘Millet Bahçesi Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırılacak.