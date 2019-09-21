Üç ildeki taşınmaz ihalelerinde süre uzatımı

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 Temmuz'dan itibaren ihale ilanına çıkılan Antalya'nın Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi'ndeki 6, Aydın'ın Didim ilçesi, Didim Mahallesi'nde bulunan 9, Niğde'nin merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü'nde yer alan 2 ve Koyunlu Mahallesi'ndeki 7 taşınmazın satışına ilişkin şartname alma süresi 20 Eylül'den 1 Kasım'a ötelendi.
Ayrıca, Antalya ve Niğde'de bulunan taşınmazlar için 24 Eylül olarak belirlenen ihale tarihi 5 Kasım'a, Aydın'daki taşınmazlar için de 26 Eylül olan ihale tarihi 7 Kasım'a uzatıldı.
Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurduSamsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.