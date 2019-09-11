Üç iPhone 11, gelişmiş kamerayla geldi

Türkiye saatiyle dün gece ABD San Francisco’da tanıtılan üç model iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max adıyla geldi. Daha önce yazılan daha uygun fiyatlı model XR tanıtılmadı. Bunun yerine iPhone 11 konumlandı. iPhone 11, XR’ın yerini alırken diğer modeller orta ve üst segmentte konumlandı.

Geçen yılın modellerine göre ekran boyutunda bir farklılık yok. Tasarımların da birkaç geliştirme dışında çok değişmediği görülüyor. Kameralarda geliştirmeye gidilmiş. Arkadaki kamera modülleri de geğiştirildi. Kameralar yuvarlak köşeli bir kareye oturtuldu. Fotoğraf ve videonun çok önemli hale geldiği günümüzde Apple, kamera özelliklerinde rakiplerini geriden takip ediyor. Bu yeni özelliklerle bile iPhone halen rakipleri Samsung, Huawei, Lenovo ve Google’ın son telefonlarında yaptığı yenilikleri ancak yakalayabilecek. Üç modelde de ekranda yer alan çentik, önceki iPhone cihazlarına kıyasla biraz daha küçüldü. Hepsi cam gövdeye sahip. Kurla çarpıldığında Türkiye’ye geliş fiyatlarının 10 bin TL bandından başlayacağı öngörülüyor.

6 renk seçeneği

iPhone 11, 6.1 inç’lik ekran, arkada 12 MP’lik iki kamera ve önde 12 MP’lik selfie kamerasına sahip. Gece modu ve ekstra geniş açı kamerası eklendi. 4 GB Ram’i ve 64, 256 ve 512 GB’lik depolama seçenekleri olacak. 3.110 mAh’lık bataryası olan model 699 dolardan satışa sunulacak. Siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve sarı renkleri olacak.

Üç arka kamera

iPhone 11 Pro ise, 5.8 inç’lik ekran ve arkada üç adet kamerayla geldi. 3 tane 12 MP’lik arka, bir tane de 12 MP’lik ön kamerası var. Geniş açılı fotoğraflar konusunda iddialı görünüyor. Üçüncü kamera ile 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabilecek. Diğer modellerde olduğu gibi A13 biyonik işlemcisi var. 6 GB Ram, 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama seçenekleri bulunacak. Yeşil, uzay grisi, gümüş ve altın renkleri olacak. Fiyatı 999 dolardan başlayacak.

Ailenin dev üyesi

iPhone Pro Max ise 6.5 inç’lik ekrana sahip. Serinin en büyük üyesi. Üç arka kamerası da 12 MP’lik çözünürlüğe sahip. Her bir sensör farklı amaç için kullanılıyor. Ön kamerası da 12 MP. 6 GB Ram, 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama seçenekleri var. 3.500 mAh’lı bataryası, iPhone XS Max’den beş saat daha fazla kullanım süresi sunacak. Gece yarısı yeşili, uzay grisi, gümüş ve altın renkleri olacak. Fiyatı 1099 dolardan başlayacak.