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    Haberler Ekonomi'Üç katlı tünele büyük ilgi var'
    10.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    'Üç katlı tünele büyük ilgi var'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

    'Üç katlı tünele büyük ilgi var'

    Turhan, Congresium Ankara’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, “Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

    Üç katlı tünele büyük ilgi var



    Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çeken Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Turhan, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

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