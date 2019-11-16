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    HaberlerEkonomi HaberleriÜç ‘parlak fikri’ ödüllendirdi
    16.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üç ‘parlak fikri’ ödüllendirdi

    Zorlu Holding’in gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030’un en önemli projelerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir kapsamında yatırım görüşmesi yapma hakkı kazanan 3 takım belli oldu.

    Üç ‘parlak fikri’ ödüllendirdi

    Akıllı gözlük yaptı

    0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool ve bireysel ve ekip gelişimine olanak sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı.

    Fark yaratan öne çıkıyor

    Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, bugünün dünyasında ancak farklı olabilen şirketlerin öne çıktığını ve bunun birçok yöntemi olduğunu söyledi. Şirketlerin bu farkı Ar-Ge ve çeşitli yöntemlerle yaratabildiğini belirten Zorlu, “Bilgiye erişimin oldukça kolay olduğu bir dünyada bireysel fikir üreterek ancak bir yere ilerleyebiliyorsunuz. Bu yolda inovasyonu doğru kullanabilmenin en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de alttan fikirlerin gelmesini sağlayacak ve inovasyonu harekete geçirecek bir kurum kültürüne ihtiyaç var. Bizim kurum içi girişimciliğe odaklanmamızda da temel çıkış noktamız bu oldu. Ayrıca bugün yeni nesil tarafından şekillenen bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

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