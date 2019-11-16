Üç ‘parlak fikri’ ödüllendirdi

Akıllı gözlük yaptı



0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool ve bireysel ve ekip gelişimine olanak sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı.



Fark yaratan öne çıkıyor



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, bugünün dünyasında ancak farklı olabilen şirketlerin öne çıktığını ve bunun birçok yöntemi olduğunu söyledi. Şirketlerin bu farkı Ar-Ge ve çeşitli yöntemlerle yaratabildiğini belirten Zorlu, “Bilgiye erişimin oldukça kolay olduğu bir dünyada bireysel fikir üreterek ancak bir yere ilerleyebiliyorsunuz. Bu yolda inovasyonu doğru kullanabilmenin en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de alttan fikirlerin gelmesini sağlayacak ve inovasyonu harekete geçirecek bir kurum kültürüne ihtiyaç var. Bizim kurum içi girişimciliğe odaklanmamızda da temel çıkış noktamız bu oldu. Ayrıca bugün yeni nesil tarafından şekillenen bir dünyada yaşıyoruz” dedi.