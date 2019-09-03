Üç ürün çeşidinin ithalatında gözetim uygulanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.

Belirtilen eşyalar, yalnızca Ticaret Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenleyeceği Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek.