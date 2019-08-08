Uçan araba yarışına Türkiye de katıldı

“Cezeri” adı verilen araba, prototip üretimi tamamlanırsa 17 - 22 Eylül’de TEKNOFEST’te uçurulacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı da yürüten Bayraktar, 8 aydır bu proje üzerinde çalışıldığını, donanım, yazılım geliştirme ve motor itki sistemi test faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dünyadaki yeni hedefin uçan arabalar olduğunu belirterek, “Son 10 yılda 130 farklı elektrikli dikey iniş - kalkış konsepti geliştirildi. Dünyada bu alanda çalışan 200’e yakın teknoloji girişimi mevcut. Airbus’tan Boeing’e birçok büyük şirket ve teknoloji girişimi geleceği kaçırmamak için şimdiden hazırlanıyor” dedi.