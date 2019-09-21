Uçuran alışveriş

CarrefourSA’dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles Programı özelinde bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında CarrefourSA müşterileri, CarrefourSA marketlerden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak.



Böylece bir müşteri, 30 günde 6 bin mil kazanabilecek. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin “MIL” yazarak 4604’e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden “CarrefourSA-Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl” butonuna tıklayarak formu eksiksiz doldurması yeterli oluyor.