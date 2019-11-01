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    HaberlerEkonomiUçuş ağı 124 ülkede 318 noktaya ulaştı
    01.11.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Uçuş ağı 124 ülkede 318 noktaya ulaştı

    Türk firmaların yurtdışı uçuş ağının 2018’de yüzde 7 büyüdüğü ve 124 ülkede 318 noktaya ulaştığı bildirildi. TOBB Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu’nda Yapılan uluslararası anlaşmalarla yurtdışı uçuş ağının 2018’de yüzde 7 büyüdüğü ve 124 ülkede 318 noktaya ulaştığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

    Uçuş ağı 124 ülkede 318 noktaya ulaştı

    “Uçulan toplam uçuş noktası, 5 havayolu şirketi ile iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya, dış hatlarda ise yine 5 havayolu şirketi ile 124 ülkede 318 noktaya gerçekleşmiştir. Özellikle, 124 ülkeye uçuşlar gerçekleştiren THY’nin sağladığı gelişme dünyanın diğer büyük havayolu şirketlerini geride bırakmıştır. Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanına sahip THY tarafından başarı ile uygulanmakta olan bu dış hat uçuş politikası bağlamında önemli bir dıştan-dışa transit merkezi haline gelen İstanbul, bu alandaki büyümesine devam etmektedir. 2018’de 2017’ye göre İstanbul Atatürk Havalimanı dış hat yolcusu yüzde 10, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hat yolcusu da yüzde 13 oranında artmıştır. İstanbul havalimanları 2018’de ilk defa 100 milyondan fazla yolcuya hizmet vermiştir.”

    Yabancı pilot

    Yetişmiş uçucu personel temininin sektörün en önemli sorunlarından olduğu belirtilen raporda, “Vergi borcu yoktur yazısı Türk personelden istenmediği gibi yabancılardan da istenmemeli, havayollarının yurt dışında, diğer şirketler için yapacağı ‘wet lease’ operasyonlarında kullanacağı yabancı uçucu personelden Türkiye’de görev yapmayacaklar için oturma müsaadesi talep edilmemelidir” denildi.

    Raporda ayrıca, sektörde gece çalışma süresinin de yeniden düzenlenmesi, üç vardiya halinde çalışma imkânı sağlanması gerektiği anlatıldı.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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