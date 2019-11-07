Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Keskin, havalimanlarÄ±nda hareket kabiliyeti kÄ±sÄ±tlÄ± yolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra bebekli, hamile ve daha hÄ±zlÄ± eriÅŸim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uÃ§uÅŸ Ã¶nceliÄŸi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Keskin, dÃ¼nyada birÃ§ok Ã¼lkede bulunmayan uygulamanÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Engelli ve hareket kabiliyeti kÄ±sÄ±tlÄ± yolculara iz yollar, bekleme koltuklarÄ±, engelli â€˜check-inâ€™ bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkÄ±, tekerlekli sandalye, ankesÃ¶rlÃ¼ telefon ve benzeri kolaylÄ±klarÄ±n saÄŸlanÄ±yor.Â