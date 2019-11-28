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    HaberlerEkonomi HaberleriUkrayna'dan Apple'a eleştiri
    28.11.2019 - 10:59 | | AA

    Ukrayna'dan Apple'a eleştiri

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermesini eleştirdi.

    Ukrayna'dan Apple'a eleştiri

    Pristayko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Apple'ın terminolojisiyle durumu izah etmek istiyorum. Farz edin ki en büyük düşmanınız, tasarımla ilgili fikirlerinizi, yıllarca süren çalışmalarınızı ve kalbinizin bir parçasını çaldı. Şimdi de bazı cahiller acınızı umursamıyor. 'Kırım Rus toprağıdır' dendiğinde böyle hissedersin." ifadesini kullandı.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, dün, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya toprağı olarak göstermeye başladığını bildirmişti.

    Piskarev, Apple'ın, Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini belirterek, "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi." demişti.

    Rusya'dan Apple'a ait hava durumu ve harita uygulamalarına girildiğinde, Kırım ve Kırım'ın şehirleri artık Rusya toprakları olarak görünürken, Rusya dışından söz konusu uygulamalara girildiğinde Kırım ve şehirleri herhangi bir ülkenin parçası olarak görünmüyor.

    Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını bir süre önce kabul etmişti.

    Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde Apple'ın Rusya pazarından çekilebileceğini belirtmişti.

      Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladıYunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalının haber bültenine canlı bağlanan Yorgos Papadakis adlı muhabiri, yayın yaptığı sırada yanına gelen domuz ısırmaya çalıştı. Muhabirin zor anları, stüdyodakileri güldürdü.
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