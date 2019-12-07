BİST108.8690,19EURO6,400,20USD5,79 0,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
    ABONE OL
    07.12.2019 - 15:51 | | AA

    Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu.

    Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

    Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

    Bu arada, Uludağ'da "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı 23 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 0 derece olarak ölçüldü.

     

      Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      En iyi öten kuş seçildi

      En iyi öten kuş seçildi

      Yer: Muğla... Alev topuna döndü

      Yer: Muğla... Alev topuna döndü

      Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

      Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

      Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

      Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

      Sıradaki Haber