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    HaberlerEkonomi Haberleri Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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    25.01.2020 - 15:37 | | AA

    Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

    Türkiye'nin kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

    Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
    Kilometrelerce kuyruk oluştu! Gelen gelene...
    Kilometrelerce kuyruk oluştu! Gelen gelene...
    Kilometrelerce kuyruk oluştu! Gelen gelene...
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    Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, sömestir tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

    "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

    Pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymaya çalışan çocuklar ve aileleri de renkli görüntüler oluşturdu.

    8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.

    Tüm gişelerin açık olmasına rağmen tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, 8 kilometrelik kuyruğa neden oldu.

    Tatil için Hayat'dan Uludağ'a gelen Hatun Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine ilk defa geldiğini söyledi.

    Turan, Uludağ'ı çok beğendiğini belirterek, "Sömestir tatili nedeniyle arkadaşımla birlikte geldik. Önce Bursa'yı gezdik daha sonra Uludağ'a çıktık. Teleferiğe bindik, kahvaltı yaptık, şimdi de kayak yapıyoruz. Gelmeyenlere de tavsiye ederim." dedi.

    Belgin Kuşçu da Uludağ'a ilk defa geldiğini ve burayı çok beğendiğini aktardı.

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