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    HaberlerEkonomiUlusal Bilişim Kurultayı 6-7 Kasım’da yapılacak
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ulusal Bilişim Kurultayı 6-7 Kasım’da yapılacak

    Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Türkiye’nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak için düzenlenen “36. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM 2019)” 6-7 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

    Ulusal Bilişim Kurultayı 6-7 Kasım’da yapılacak

     “Dijital Topluma Dönüşüm-Tüketimden Üretime Geçiş” sloganıyla yapılacak etkinliğin teması ise “Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka” olacak.
    TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ilgili tüm tarafların, Türkiye’nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla organize edilen kurultayda bir araya geleceğini belirterek şunları söyledi:

    “Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, karar vericilere yol gösterici olmalı. Refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bilişimcilere önemli sorumluluklar düşüyor.”

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