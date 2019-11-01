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    HaberlerEkonomiUluslararası kalkınma uzmanları İstanbul’da
    01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uluslararası kalkınma uzmanları İstanbul’da

    PwC Türkiye, düzenlediği Uluslararası Kalkınma Konferansı’nda devlet, uluslararası örgüt temsilcilerini ve bu alandaki hizmetleri yönlendiren PwC ülke liderlerini İstanbul’da bir araya getirdi.

    Uluslararası kalkınma uzmanları İstanbul’da

    Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, “Hızlı teknoloji ve hızla değişen ihtiyaçlarla birlikte kamu politikaları ve kalkınma sürecinde nitelikli bilgi kullanımı ile geleceğe sıçrama gereksinimi de gün gibi ortada. Artık, kalkınma odaklı projelerde sadece kamu kuruluşlarının değil özel sektörün ve uluslararası kuruluşların ortak çalıştığı bir süreçten söz ediyoruz” dedi. Yalçın, şöyle konuştu:

    “Yakın geleceğin farklı dünyasında Türkiye’nin ulaşması gereken konum için bu değişimi çok yakından izlemeli ve çok akıllı stratejiler ile mükemmel çözümler üretmeliyiz. Uluslararası Kalkınma Konferansı’nda farklı disiplinlerden gelen lider uzmanlarımızla geleceğe götürecek yenilikleri ve deneyimi bu alandaki tüm aktörlerle paylaşma fırsatı yakaladık. PwC olarak küresel düzeydeki kaynağımızı, bugüne kadar edindiğimiz tüm deneyim ve bilgi birikimini ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için kullanmak için sözümüz var. Bu hedefi bu gibi farklı platformlarda ortaya koymaktan ve her seferinde bir ileri adım daha atmaktan gurur duyuyoruz.”

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