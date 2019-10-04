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    HaberlerEkonomiÜniversite hastanelerine 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştirilecek
    04.10.2019 - 14:16 |

    Üniversite hastanelerine 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştirilecek

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üniversite hastanelerimize, 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz" dedi.

    Üniversite hastanelerine 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştirilecek

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı." ifadelerini kullandı.

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