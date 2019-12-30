Üniversiteliler ‘Halley’ için fikirlerini yarıştıracak

Öğrenciler, www.bizzkampus.com adresinden 26 Ocak 2020’ye kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler Ülker Halley için hazırlanacak.

Üniversite 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs’te öğrenciler ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, proje planlama ve sunum yapma gibi konularda deneyim kazanacak. Yarışmada para ödüllerinin yanı sıra pladis’te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor. pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Geçen yıl Ülker Oneo için son derece etkileyici fikirler çıktı. Bu yıl Halley için yepyeni fikirlerle karşılaşmayı umuyoruz” dedi.