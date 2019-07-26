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    HaberlerEkonomiSon dakika: Ünlü iş insanı Murat Dedeman hayatını kaybetti
    26.07.2019 - 10:31

    Son dakika: Ünlü iş insanı Murat Dedeman hayatını kaybetti

    Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Son dakika: Ünlü iş insanı Murat Dedeman hayatını kaybetti

    Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türk iş dünyasına ilham kaynağı olmuş liderlerden biri olan Murat Dedeman bugün yaşamını yitirdi. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

    TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu’nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

    Bugüne kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı’nın Başkanlığını üstlenmiştir. Murat Dedeman ayrıca, TÜSİAD, TÜROB, Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev almıştır.

    Murat Dedeman’ın naaşı 27.07.2019 Cumartesi günü Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığına defnedilecek. Taziyeler 29 Temmuz tarihine kadar 12:00 – 17:00 arasında Dedeman İstanbul Oteli’nde kabul edilecektir.

    Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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