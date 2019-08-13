Uydu sayısı altıya çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin, Türksat 5A, 5B ve 6A’yı kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısını 6’ya yükselteceğini belirterek, “Böylece Türkiye, Asya’da Türk cumhuriyetleri dahil Çin’e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek” dedi.

Geniş bant internet

Turhan, Türkiye’nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti. Türkiye’nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994’te fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldığını söyledi. Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B’nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti. Turhan, “Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak” dedi. Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetlerinin, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde, takvime uygun şekilde, sürdürüldüğünü anlatan Turhan, her iki uydunun da ‘kritik tasarım gözden geçirme’ aşamalarının tamamlandığını dile getirdi. Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Turhan, Türksat 5A’nın 2020’de, Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi. Ankara’daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapımı sürdürülen Türksat 6A’nın ise 2021’de tamamlanarak 2022 başında uzayda olmasının planlandığını belirten Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık değil, uydudan geniş bant internet kabiliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını da ifade etti.