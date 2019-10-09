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    HaberlerEkonomiVadeli elektrik için yeni piyasa geliyor
    09.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vadeli elektrik için yeni piyasa geliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde kurulması beklenen ve ileri tarihli işlemlere olanak veren Vadeli Elektrik Piyasası’nın gelecek yılın sonlarına doğru hizmete açılacağını duyurdu.

    Vadeli elektrik için yeni piyasa geliyor

    10’uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nin “Elektrik 2.0 Yeni Bir Pazar İnşası” oturumunda konuşan Tancan, enerji piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenli bir şekilde geliştirilerek işletilmesi için faaliyetler yürüten EPİAŞ bünyesinde 934 üretim ve 146 tedarik şirketinin katılımcı olarak yer aldığını anlattı.

    Sektörün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası’nı elektrik piyasası katılımcılarının hizmetine sunacaklarını bildiren Tancan şu bilgileri verdi:

    “30 Ocak 2019’da yapılan kanun değişikliği ile VEP’in işletilmesi görevi EPİAŞ’a verildi. Bu tarihten itibaren söz konusu piyasaların kurulmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Piyasa tasarım süresince EPİAŞ, piyasa katılımcıları ile düzenli toplantılar organize ederek geliştirilen tasarımla piyasanın ihtiyaçlarına yer verdi. İlgili mevzuat piyasa katılımcılarının görüşlerine açıldı, yakın gelecekte de Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Hedefimiz 2020’nin sonlarına doğru bunu katılımcılarımızın hizmetine açmak.”

    Yazılım EPİAŞ’tan

    Tancan, VEP ile piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma ve geleceğe yönelik piyasanın fiyat beklentilerini görme ihtiyacının karşılanacağını dile getirdi. Yeni elektrik piyasasında yapılan işlemlerin uzlaştırma şeklinin fiziksel teslimat üzerinden yapılacağını anlatan Tancan, VEP ile ilgili şu detayları paylaştı:

    “Gün öncesi ve gün içi piyasalarında olduğu gibi VEP yazılımını da EPİAŞ kendi kaynaklarıyla geliştirecek.”

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