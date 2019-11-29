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    29.11.2019 - 14:46 |

    Vadeli mevduatlar para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu

    Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

    Vadeli mevduatlar para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu

    Merkez Bankası aylık raporuna göre, Ekim 2019’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %20,4 oranındaki büyümede %13,9 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %4,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

    Raporda şu bilgiler verildi:

    "Geniş para arzı M3, Eylül 2019 döneminde yıllık %13,3 büyümenin ardından Ekim 2019 döneminde %20,4 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen %16,7’den %28,2’ye yükselmiştir.

    Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2019’da bir önceki aya göre bir miktar artarak pozitif yönde %7,9 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül 2019’da bir önceki yıla göre %5,1 azalırken, Ekim 2019 döneminde bir önceki yıla göre %1,1 artmıştır.

    M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması %21,2’ü özel sektörden, %3,5’i genel yönetimden, %0,7’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,3’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %6,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."

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