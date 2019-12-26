Vakıf Emeklilik teknolojik marka algısını güçlendiriyor

Operasyonel verimliliğini en yeni teknolojik imkânlarla desteklemeyi amaçlayan Vakıf Emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerini birleştirerek, müşterilerine sunduğu hizmetleri daha kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyor. Vakıf Emeklilik dijitalleşme çalışmalarıyla yılda 2,4 milyon ağacın kesilmesini önleyerek, sürdürülebilirlik adına örnek bir sonuca imza attı.



Ar-Ge Merkezi kurduklarını söyleyen Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, “Vakıf Emeklilik olarak teknolojiyi işin içine katarak müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyerek sektöründeki ilk dijital dönüşüm müdürlüğünü şirketimiz bünyesine kattık” dedi.