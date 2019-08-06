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    HaberlerEkonomiVakıf Katılım’dan konut için destek
    06.08.2019 - 08:24| EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıf Katılım’dan konut için destek

    Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0.99 seviyesine çekti.

    Vakıf Katılım’dan konut için destek

    Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, oran, 250 bin TL - 500 bin TL arası tutarlar için yüzde 1.19 olarak, 500 bin TL - 1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1.29 olarak, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için yüzde 1.39 olarak belirlendi.

    Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak temel misyonlarının sektörle ve ülkeyle büyümek olduğunu belirterek, “Bu vizyon doğrultusunda reel ekonominin daha da güçlenmesine katkı sağladığımız için mutluyuz. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla birlikte piyasalarda görülen olumlu gelişmeler, ekonominin tüm taraflarının çalışmalarında ortaya koyacağı gayret ve özenle artarak devam edecek” dedi.

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