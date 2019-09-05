VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faizini düşürdü

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre bank, maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1.49’dan yüzde 1.45’e, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1.59’dan yüzde 1.55’e indirdi.



VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.



Üstünsalih, “Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.