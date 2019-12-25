VakıfBank gençlere geleceği kodlatıyor

Jürinin detaylı değerlendirmesi sonucu ise “Berceste” ekibi, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan “Kişisel CFO - Melis” isimli uygulamasıyla birinciliğe değer görüldü.



Yarışmada, “Noname” ekibinin, fotoğraf olarak gönderilen IBAN numaralarını, optik karakter tanıma ve yapay zekayla sınıflandırma yöntemleri ile hem el yazısıyla girilen numaralardan hem de dijital numaralardan tanıyıp IBAN alanına yapıştırmaya hazır hale getiren uygulaması ikinci oldu.



“PD Squared” ekibinin, kişilerin finansal durumlarını yapay zeka yardımıyla benzer kişilerin finansal durumlarıyla karşılaştırarak kişisel tercihlere göre tasarrufa veya diğer finansal araçlara yönlendirerek varlık verimliliğini artıran uygulaması üçüncü seçildi. Toplam para ödülünün 60 bin TL olduğu yarışmada birinci ekip 30 bin TL, ikinci ekip 20 bin TL, üçüncü ekip 10 bin TL kazandı.



‘Yanınızda olacağız’



VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Biliyoruz ki siz gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Kendi hikayenizi yazma konusunda son derece istekli ve yeteneklisiniz. Her nerede olursanız olun VakıfBank yanınızdaki güç olmaya devam edecek” dedi.