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    25.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank gençlere geleceği kodlatıyor

    VakıfBank’ın “Hack to the Future” adıyla gerçekleştirilen hackathon’unda gençler geleceği kodladı. VakıfBank açıklamasına göre, 120 proje fikri arasından finale kalan 12 takım, 13 - 15 Aralık’ta VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde yarıştı.

    VakıfBank gençlere geleceği kodlatıyor

    Jürinin detaylı değerlendirmesi sonucu ise “Berceste” ekibi, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan “Kişisel CFO - Melis” isimli uygulamasıyla birinciliğe değer görüldü.

    Yarışmada, “Noname” ekibinin, fotoğraf olarak gönderilen IBAN numaralarını, optik karakter tanıma ve yapay zekayla sınıflandırma yöntemleri ile hem el yazısıyla girilen numaralardan hem de dijital numaralardan tanıyıp IBAN alanına yapıştırmaya hazır hale getiren uygulaması ikinci oldu.

    “PD Squared” ekibinin, kişilerin finansal durumlarını yapay zeka yardımıyla benzer kişilerin finansal durumlarıyla karşılaştırarak kişisel tercihlere göre tasarrufa veya diğer finansal araçlara yönlendirerek varlık verimliliğini artıran uygulaması üçüncü seçildi. Toplam para ödülünün 60 bin TL olduğu yarışmada birinci ekip 30 bin TL, ikinci ekip 20 bin TL, üçüncü ekip 10 bin TL kazandı.

    ‘Yanınızda olacağız’

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Biliyoruz ki siz gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Kendi hikayenizi yazma konusunda son derece istekli ve yeteneklisiniz. Her nerede olursanız olun VakıfBank yanınızdaki güç olmaya devam edecek” dedi.

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