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    05.12.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL - ANKARA

    Vakıfbank’ta Hazine dönemi

    Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler, dün yayımlanan kararla Hazine’ye devredildi.

    Vakıfbank’ta Hazine dönemi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi. Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

    Statüsü değişmeyecek

    Gün içinde VakıfBank’tan yapılan açıklamada ise devir işlemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün asli faaliyetlerini daha  etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, söz konusu husus dışında başkaca bir amaç taşımamaktadır” denildi.

    Açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda bankanın kamu sermayeli banka statüsü, stratejisi, iş modeli ve insan kaynakları yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

    VakıfBank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasına göre de bankanın A ve B grubu olmak üzere toplam yüzde 58,51’lik hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin işlemler, 3 Aralık’tan itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacak.

    Borsada devam

    Devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak, Borsada işlem gören D grubu yüzde 25,22’lik hisselerle ilgili ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

    Vakıf Katılım’a sermaye

    Milliyet’in sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Vakıfbank’ın hisse devri işlemleriyle birlikte, Vakıf Katılım Bankası’nın sermaye yapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Bu şekilde, 9,4956 liralık piyasaya göre yüksek sayılabilecek hisse değeri üzerinden yapılacak devir işlemiyle, faizsiz bankacılık yapan Vakıf Katılım’a önemli miktarda bir kaynak aktarılmış olacak. Vakıf Katılım yönetimi de uzunca bir süre önce bu yönde bir düzenleme yapılacağıyla ilgili sinyalleri vermiş, konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılacağını dile getirmişti.

    Vakıflara kaynak

    Edinilen bilgiye göre, hisse devrinden sonra bir diğer gelişme de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu vakıflara kaynak yaratılması konusunda olacak. Piyasa tarafından yüksek beher değerinde belirlenen hisselerin devrinden elde edilecek gelirle, vakıflara yönelik bir tür fon ve finansman modeli sağlanmış olacak.

     

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