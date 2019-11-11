VakıfBank’tan 9 ayda 1.5 milyar TL net kâr

VakıfBank, 2019 yılının dokuz ayında 1 milyar 522 milyon TL net kâr elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt kârından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın yılın dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek de 330 milyar TL’ye ulaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2019 yılının dokuz ayında ulaştıkları 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşadıklarını, bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

REEL SEKTÖRE KESİNTİSİZ FİNANS

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2.1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank’ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğini belirten Üstünsalih, “Bu dönemde, bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10.2 artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10.3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.