VakıfBank’tan önemli dış kaynak

VakıfBank, Hazine işlemlerine dayalı, 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli, 417 milyon dolar değerinde seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.



VakıfBank’ın sadece seküritizasyon programı kapsamında uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 1.8 milyar dolar seviyesine ulaştı.



VakıfBank, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türk bankalarının Diversifed Payment Rights (DPR) Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyesinin altına indirmesinin ardından, ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka oldu.



Seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirilen 417 milyon dolarlık işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin bu yıl gerçekleştirdikleri ilk seküritizasyon işlemi olduğuna da dikkat çekti.



Üstünsalih, “Her zamanki gibi sektördeki öncü duruşumuzu koruyarak bu alanda Türkiye’deki ilk işlemi tamamladık. Bu yıl temmuzda not indirimi nedeniyle, bu işlem özelinde program kapsamındaki tüm bankalardan tek tek onay alarak zorlu süreci başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

VakıfBank’a duydukları güven ve desteklerinden ötürü yatırımcılara ve destek veren bankalara teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.



Çiftçiye destek











VakıfBank, otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti. VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı markalardan sıfır kilometre traktör alımlarında yüzde 0.49 - 0.69 bandında değişen faiz uygulanacak.



100 bin TL üst limitli traktör kredisi, 5 yıl vadeli, yılda bir ödemeli olacak. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, özellikle değer üreten, bunu da yerli kaynakla sağlayan her kesimin yanında olduklarını belirterek, “Bu sebeple tarım sektörü de stratejik alanlarımızdan biri durumunda” dedi.