BİST101.9400EURO6,19-0,04USD5,670,07ALTIN274,320,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiVakıfbank’tan TLREF endeksli tahvil geldi
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıfbank’tan TLREF endeksli tahvil geldi

    VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

    Vakıfbank’tan TLREF endeksli tahvil geldi

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türk bankaları arasında TLREF endeksli ‘ilk sermaye benzeri tahvil ihracı’ olan bu işlem, aynı zamanda sermaye rasyolarına da katkı sağladı” dedi.

    Başarıyla tamamlandı

    VakıfBank, eylül ayında gerçekleştirdiği TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak ‘TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı’ gerçekleştirdi.
    İşlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Üstünsalih, “725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri + 150 baz puan olarak belirlendi.

    Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bilançomuzda vade uyumunu artırıcı yönde etki sağlayacak’’ dedi.

    Uzun vadeli kaynak

    VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım’ın ihraca aracılık ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, satışın yalnızca yurtiçindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştiğini ifade etti.

    Üstünsalih, sözlerini “Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere çeşitli yapılar altında mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz’’ diye tamamladı.

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Sıradaki Haber