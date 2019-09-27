Vakıfbank’tan TLREF endeksli tahvil geldi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türk bankaları arasında TLREF endeksli ‘ilk sermaye benzeri tahvil ihracı’ olan bu işlem, aynı zamanda sermaye rasyolarına da katkı sağladı” dedi.



Başarıyla tamamlandı



VakıfBank, eylül ayında gerçekleştirdiği TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak ‘TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı’ gerçekleştirdi.

İşlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Üstünsalih, “725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri + 150 baz puan olarak belirlendi.



Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bilançomuzda vade uyumunu artırıcı yönde etki sağlayacak’’ dedi.



Uzun vadeli kaynak



VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım’ın ihraca aracılık ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, satışın yalnızca yurtiçindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştiğini ifade etti.



Üstünsalih, sözlerini “Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere çeşitli yapılar altında mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz’’ diye tamamladı.