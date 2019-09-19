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    HaberlerEkonomiVakıfBank’tan TLREF’e endeksli ticari kredi
    19.09.2019 - 11:46 |

    VakıfBank’tan TLREF’e endeksli ticari kredi

    VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünüyle ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkânı sağlıyor.

    VakıfBank’tan TLREF’e endeksli ticari kredi

    VakıfBank, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF’e endeksli ticari kredi ürününü kullanıma sundu. Geçtiğimiz günlerde kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik TLREF’e endeksli bono ihracına başlayan VakıfBank, yeni ürünüyle de ticari müşterilerine daha uzun vadelerde, piyasa koşullarına uygun değişken faizle borçlanma imkânı sunuyor.

    Yeni kredi ürünüyle ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının yaygınlaşması adına çok önemli bir boşluğu dolduran TLREF’e endeksli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni kredi ürünümüzle ticari işletmeler, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabilecek. Kredi faiz oranı gecelik olarak değişen bu ürünümüz sayesinde ekonomideki olumlu havaya bağlı olarak faiz oranlarında beklenen indirimlerden de işletmelerimiz bugünden faydalanabilecek” dedi.

    Yakın dönemde spot kredi faiz oranlarında da indirime gittiklerini hatırlatan Üstünsalih, “Dengelenme sürecine sağlıklı bir şekilde devam eden milli ekonomimizdeki tüm olumlu gelişmelerden müşterilerimizin de yararlanması adına hızlı ve etkin uygulamalarımıza devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın politika faiz oranındaki indirimlerinin hemen ardından bireysel ve ticari kredi faiz oranlarında art arda indirimler geçekleştirdik. TLREF’e endeksli ürünlerimizle de ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olma sorumluluğumuzla Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunma sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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