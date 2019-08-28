Vakıfbank’tan TL’ye dönüş hesabı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor. Kampanya kapsamında VakıfBank’ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL’ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL’ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.



TL’yi destekliyor



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası’na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL’ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



Uzun süredir Türk Lirası’na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, 2011’den bu yana Hiper Hesap ürünü ile dövizden Türk Lirası’na geçenlere avantajlı mevduat faizi verdiklerini kaydetti.