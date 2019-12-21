VakıfBank’tan vergiye çözüm

Mükellefler, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki borçlarını bankanın sunduğu çözümlerle hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor. VakıfPay ve kredi kartları ile hafta sonu da dâhil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesine imkân tanıyan banka, özel çözümleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.



Bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulaması ve ATM’ler üzerinden ödeme yapabilen müşteriler, düzenli ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme sorunlarını ortadan kaldırarak, MTV ödemeleri de dâhil tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verebiliyor.