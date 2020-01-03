VakıfBank’tan vergiye özel limit

Bankanın açıklamasına göre yeni ürünü VLimit’le ticaret erbabına destek sağlanacak. VLimit ile tüm firmalar, vergilerini kendilerine özel limitlerinden ödüyor, borçlarını diledikleri vadede kapatıp nakit akış sorunu yaşamıyorlar. Firmalar, vergilerini tanımlanan özel limitle ister 6 taksite kadar ister tek seferde ödeyebiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, halihazırda var olan ödeme çözümleri ve kanallarıyla kişiye özel çözüm sunma yaklaşımında olduklarını belirterek, müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdikleri VLimit’in sektöre büyük bir yenilik getirdiğini ifade etti.



Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımladıklarını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:



“Bu sayede müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Mükellefler gecikmeden dolayı cezai durumla karşılaşmıyor, devletimiz de vergi kaybına uğramıyor. Mükelleflere tüm vergi ödemelerine yönelik pek çok alternatif sunuluyor. Müşterilerimiz, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki tüm borçlarını sunulan özel çözümlerimizle rahatça ödeyebiliyor. İster şubelerimiz ve ATM’lerimiz üzerinden isterlerse de internet bankacılığı ya da VakıfBank Mobil gibi dijital platformlarımız üzerinden her türlü vergi ödeme işlemi hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca değişen ihtiyaçlara göre farklı vergi ödeme çözümlerimiz de bulunuyor.”