Van güneşinden 80 bin kişiye enerji

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 1000 MW’lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla yatırımlarına devam eden şirketin Van’daki üçüncü projesi 13 MW gücündeki PSI Engil güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 480 MW oldu.

600 dönüm arazide

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van’da işletilecek olan Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleri Van Gölü’nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımını engelleyecekler.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, “480 MW’lık kurulu gücümüz içerisinde güneşin payı 108 MW’a ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir alanda dengeli bir portföy oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.