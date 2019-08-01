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    HaberlerEkonomiVan güneşinden 80 bin kişiye enerji
    01.08.2019 - 08:41| EKONOMİ SERVİSİ

    Van güneşinden 80 bin kişiye enerji

    Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime odaklanan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Van Gölü kıyısındaki üçüncü güneş santrali PSI Engil devreye girdi. PSI Engil ile Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden Van, tek seferde 37 MW’lık güce kavuşurken, 66 milyon dolara mal olan santraller 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.

    Van güneşinden 80 bin kişiye enerji

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 1000 MW’lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla yatırımlarına devam eden şirketin Van’daki üçüncü projesi 13 MW gücündeki PSI Engil güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 480 MW oldu.

    600 dönüm arazide

    Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van’da işletilecek olan Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleri Van Gölü’nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımını engelleyecekler.

    Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, “480 MW’lık kurulu gücümüz içerisinde güneşin payı 108 MW’a ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir alanda dengeli bir portföy oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

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