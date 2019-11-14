Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlandı

Bugün açıklanan sanayi üretimi verileriyle ilgili olarak Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Varank, "Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." dedi.

"Eylül’de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümü yukarı yönlüydü." diyen Varank, bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına sahada olduklarını ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularını beklediklerini iletti.