Varank'ın "Turcorn" hedefine "melek" destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde, Türkiye'nin bu alanlardaki mevcut durumunun fotoğrafı çekilerek, geleceğe dönük hedefler ve yol haritası ortaya konuldu.

Stratejide, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek adımlar ön plana çıkarılırken, özellikle yüksek teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için de birçok teşvik ve desteğin sağlanmasına yönelik politikalar yer aldı.

Bakan Varank, Türkiye'den değeri 1 milyar doların üzerindeki unicorn şirketlerin çıkması, bu şirketlere de "Turcorn" denilmesi yönündeki isteğini paylaşırken, 2023’e kadar en az 10 "Turcorn" hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu hedefe yönelik, erken aşama girişimlerini desteklemenin yanında, küresel iddiada olan Türk girişimler de belirlenerek, onlara ölçeklendirme yolunda ihtiyaç duyacağı destekler verilecek.

Akademisyenlere, geliştirdikleri teknolojiyi ürünleştirmeleri ve sonrasında şirket kurmaları için destekler sağlanacak.

İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek, "melek yatırımcı" olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının artması sağlanacak ve kitlesel fonlamanın kullanımı yaygınlaştırılacak.

Melek yatırımcıların yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif danışmanlık sağlanmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğünün ve etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

Yerel fon yatırımcılarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilirken, uluslararası fon yatırımcılarının bunlara yatırım yapmaları için yönlendirici düzenlemeler uygulamaya alınacak.

"Derin teknoloji tabanlı girişimlere" pozitif ayrımcılık

Girişimlerin başlangıç aşamasından ölçeklenme aşamasına geçişlerinde takipçi olunacak. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimler pozitif ayrıştırılacak.

Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için "vergisiz dönem", ilk gelişim dönemi için de "kolay vergili dönem" gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek.

"Hoş geldin paketi"

Yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin paketi" ve "girişimci vizesi" gibi mekanizmalar sunulacak, kolay çalışma izni alınması sağlanacak.

Girişimcilik destek mekanizmalarında, uluslararası alanda girişimcilere destek veren saygın kuruluşların değerlendirmelerinin dikkate alınması için düzenleme yapılacak.

Girişim sermayesi fonlarına yatırım yapan “fonların fonu” yapısı kurularak girişim sermayesi fonlarının sürekli beslenmesi sağlanacak.

"Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamındaki fonlara TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak aktarması öngörülüyor.

Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 milyon lira kaynak aktaracak.

Kurulacak fonların ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon lira, son kapanışta ise 1,1 milyar lira toplam fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişimine yatırım yapılması öngörülüyor.