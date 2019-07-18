Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı

Genel Kurul’daki görüşmelerde teklifte son dakika rötuşları yapıldı. Bu çerçevede Türkiye’ye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonların 4 ay içinde kullanıma kapatılmasını, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu cihazları kullananların başvuru yapıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına 250 TL yatırmaları halinde, sözkonusu telefonlar sisteme entegre edilmesine ilişkin düzenleme kapsamına “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun uluslararası dolaşım hizmetleri çerçesinde yaptığı düzenlemelere uymayan cihazlar” da alındı. AK Parti ve MHP’nin imzasını taşıyan önergeyle yasaya eklenen yeni maddeyle ise 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulmasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapıldı. Bununla köyden mahalleye dönüşen yerlere, kanun uyarınca getirilen bazı vergi, harç, katılım payı, ücretlere ilişkin muafiyetler sona erdirildi. Önergenin gerekçesinde, “Aradan geçen zaman içerisinde bu yerlerin şehirleşmesinin tamamlandığı” ifade edildi.