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    31.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Varlık Barışı 6 ay uzatıldı

    Kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Varlık Barışı 6 ay uzatıldı

    Karar kapsam ında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020’ye kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

    Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler.

    Vergi dairesine beyan

    Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020’ye kadar vergi dairelerine beyan edilecek. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020’ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

     

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