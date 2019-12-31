Varlık Fonu sigortada 1+1+1= 3’ü 10 yapacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Banka dışı finans piyasasını ve sigorta pazarındaki pastayı büyütmeliyiz” dedi. Düzenlenen basın sohbet toplantısında soruları yanıtlayan Sönmez, “Önceliğimiz bu. Bu nedenle ölçekler de büyümeli. Kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesiyle de bunu amaçlıyoruz. 1+1+1’in toplamı 3 değil de nasıl 10 yapar, ona bakıyoruz.

Türkiye’nin önemli stratejik ihtiyaçlarından biri tasarrufların artırılmasıdır. Yeni yapılanma buna hizmet edecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Türk Re’nin kurulması da bu planın bir parçası” dedi.

1 Nisan 2020’de kamu sigorta şirketlerinin TVF bünyesindeki bir finansal holding çatısı altında birleşmesinin tamamlanması ve hem hayatdışı hem hayat ve emeklilik tarafında yeni birer şirketin faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyleyen Sönmez, “Yeni şirketlerin adları belli değil ama kamu bankalarının adını taşımayacağını bugünden söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Pazar da büyüyecek

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, şu bilgileri verdi:

“Yeni yapı bir büyüme platformu olacak. 5 yıl sonra en büyük finansal holdinglerden biri olmasını amaçlıyoruz. Bu sigorta platformunun içinde örneğin varlık yönetim şirketi de olacak ve sermaye yatırımlarına öncülük edecek. Portföy yönetiminde de aktif olunacak. Yeni yapıdan hissedarlar, acenteler, tüketiciler ve herkes faydalanacak.

Yeni şirketlerle pazar payımızı hızla büyüteceğiz ama bunu pazarı büyüterek yapacağız. Örneğin sağlıkta büyük potansiyel var. Şehir hastanelerine de bu çerçevede bakılmasını istiyoruz. Yeni yapılanma sonrası sigorta pazarındaki geleceğe bölgenin lideri olma perspektifiyle bakıyoruz. Bu finans piyasası açısından da geçerli.”

Yeni yapının büyük verinin işlenmesi konusunda da önemli rol üstlenmek istediğini söyleyen Sönmez, bu alanda önemli yatırımlar yapılacağını ifade etti.

Sönmez, devam eden birleşme sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:

“TVF olarak SPK ve Rekabet mevzuatına tabi değiliz. Şirketlerin birleşmesini de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ama biz tüm paydaşları bilgilendiriyoruz. Güneş Sigorta’daki yabancı ortakla da bu şekilde ilişkiler yürütülüyor. Küçük yatırımcılara da tavsiyemiz hisselerle ilgili olası spekülatif hareketlerden uzak durmalıdır.”

Devlet stratejik alanlardan çıkmaz

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, TVF’deki Milli Piyango’nun özelleştirilmesi örneği hatırlatılarak sorulan “Bir tarafta bu tür uygulamalar varken, kamunun sigortada varlığını artırması çelişkili değil mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz bünyemizdeki şirketlerin değerini artırmanın peşindeyiz. Ayrıca unutulmamalı ki stratejik alanlardan devlet elini çekmez. Dünyada da bunun örneklerini görmek mümkün.” Sönmez ayrıca, sigorta pazarını özel sektörle birlikte büyütmek istediklerini vurguladı.

‘İstikrar için önemli’

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise Türkiye’de sigortalı penetrasyonu düşük ve yeni ürünler yaratılması gerektiğini söyledi.

Benli “Bu nedenle kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sektörün istikrarı için önemli olacak. Farklı yönleri olan bu şirketlerin birleşmesiyle, sektördeki gizli potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı vermek istiyoruz. Sigortacılığın finans içindeki payı neden yüzde 2’den yüzde 20’ye çıkmasın? Ürün geliştirmede cesaret artacak. Örnek sigorta ürünleri olacak” dedi.

Yeni yapılandırmanın sigorta ve emeklilik pazarının varlık tarafını büyüteceğini belirten Benli, “Yeni dağıtım kanalları ortaya çıkacak. Reasürans olanakları artacak. Yeni şirketler serbest piyasada etkin ve verimli çalışarak büyümeye katkı sağlayacak” diye konuştu.

Kamular tek çatı altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu bankalarına ait sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin TVF’de tek çatı altında toplanacağı açıklanmıştı.

Halkbank, Ziraat Bankası ile Vakıfbank’ın sahip olduğu sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, TVF tarafından kurulacak şirkete devredileceği ve hisse devrinin ardından Ziraat Sigorta, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta’nın birleşme işlemlerine başlanacağı bildirilmişti.