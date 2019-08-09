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    HaberlerEkonomiVarlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması
    09.08.2019 - 18:07

    Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

    Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine  ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım  sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı.

    Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

    Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları  da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi verdi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine  ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım  sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlanmıştır. Net bugünkü  değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL  tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak  üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi  vermiştir.

    Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net  bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL’dir. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in  yüzde 49 katılımıyla oluşmaktadır.

    Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü  ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının  yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal  yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alınmıştır.

    Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından  da teklif verilmiştir.

    Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla  tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacaktır. "

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