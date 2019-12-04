Varlık Fonu’ndan ‘rafineri’ yatırımı

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 - 2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, Türkiye Varlık Fonu’nun özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.

2021’de başlanacak

AA’nın haberine göre, bu kapsamda, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak.

Türkiye Varlık Fonu’nun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak.

5 bin kişiye iş

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin kişiye, faaliyete geçtiği dönemde ise yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor.

Ceyhan petrokimya üssü olacak

Kurulacak rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan’ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Yılda 1.5 milyar dolar katkı

Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl 21 milyon ton oldu. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80’inden fazlası ithal edilirken, 2018’de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.