Vatandaş bankaya koştu! Dikkat, krediler...

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın mevcut konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'la yeniden yapılandıracağını açıklamasının ardından vatandaşlar harekete geçti. Ağustosta kamu bankalarının başlattığı faiz düşüşünden önce 500 bin TL konut kredisi kullanan bir kişi, 1.55 faizle aylık 9.203 TL öderken, 0.99 faizle kredi taksiti 7.138 TL'ye iniyor.

Yüksek faizden kurtulmak isteyen vatandaşlar bankaya koşarken, uzmanlar da yapılandırmada nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Konut kredisi yapılandırmasında her durumda kârlı olunmayabileceğini anlatan uzmanlar, vatandaşların yapılandırma yapmadan önce erken ödeme cezası ve dosya masraflarını hesaplaması gerektiğini belirtiyor. Tüketicinin Korunması Kanunu'na göre, erken ödemelerde kalan vadesi 36 aydan az olanlara yüzde 1, 36 aydan fazla olanlara yüzde 2 üzerinden ceza hesaplanıyor.

Uzmanlara göre, yapılandırma yapılırken, şimdiye kadar ödenen toplam faize, kalan vadeye, masraflara da dikkat etmek gerekiyor. Yeniden yapılandırma esnasında 36 ay vadeli ve üzeri konut kredileri için yüzde 2, 36 ay vade altındaki konut kredileri için ise yüzde 1 erken ödeme cezası ve dosya masrafları istenebiliyor.

Uzmanlar, ekspertiz ücretini, dosya masraflarını ve sigorta masraflarını da hesaba katmak gerektiğine işaret ediyor.

Sabah